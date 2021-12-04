Відома українська актриса театру і кіно Ольга Сумська вирушила з чоловіком і донькою в Карпати, показавши, як насолоджується активним відпочинком.

Як передає Politeka.net, в Instagram Сумська опублікувала відео, зібравши найяскравіші фото з відпочинку. Актриса поділилася яскравими моментами, щоб показати, як вона щаслива. Відзначимо, що зоряне сімейство вирушило кататися на лижах, віддавши перевагу екстремальному відпочинку. Також Сумська влаштувала фотосесію в снігу, вирішивши поділитися з усіма різдвяним настроєм.

"Свято наближається!",- підписала зимові фото артистка.

У коментарях родині залишили масу теплих слів.

"Ви дуже красива", "Мяш-мяшечки", "Гарного вам відпочинку", "Яка красива сім'я", "Таке щастя - відпочивати всім разом", "Круто! Ви такі молодці", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Ольга Сумська та її чоловік, актор Віталій Борисюк дуже часто відпочивають разом. Іноді з ними на відпочинок їздить молодша дочка Анна, якій вже виповнилося 19 років.

Нагадаємо, що Ольга Сумська показала обличчя крупним планом, вразивши моложавим виглядом: "неймовірна".

Також Politeka повідомляла, що Ольга Сумська показала своїх елітних домашніх вихованців: "Джеся, пробач...".

А ще Politeka повідомляла, що Ольга Сумська показала рідкісні кадри з дочкою: як виглядає сім'я.