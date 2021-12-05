Відома співачка і переможниця одного з сезонів проєкту "Танці з зірками" Санта Дімопулос попрямувала в клініку і розповіла з якої причини.

Як передає Politeka.net, Санта Дімопулос відома як українська співачка. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА Гра", де вона заміняла надію Грановську. Через рік дівчина покинула групу, щоб зайнятися своєю сольною кар'єрою. У 2020-му році співачка здобула перемогу на шоу "Танці з зірками", де виходила на паркет з відомим хореографом Максом Леоновим.

Так, цього разу співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Санта Дімопулос показує, як їде в машині. Вона розповіла, що направляється в клініку на процедури.

"Сьогодні я знову їду в клініку. Буду під седацією робити багато різних процедур...Може я хочу просто нормально виспатися?", — запитати Санта Дімопулос.

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