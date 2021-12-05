Співачка Надя Мейхер, яка є легендою групи "ВІА Гра", показала ефектний образ, поділившись в сторіс Instagram.
Як пише Politeka.net, Надя Мейхер зараз займається оперним співом, знімається в кіно, а також просуває власний бренд одягу. А починала кар'єру зірка в групі ВІА Гра в далекому 2000-му році. Через 11 років Надя остаточно покинула колектив, коли була вагітна. А нещодавно Мейхер знялася в шоу" Маска", де здивувала оперним співом, але Андрій Данилко здогадався, хто ховається під образом"Місяця". Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому фото Надя була в прозорій сукні, сидячи на ліжку. Зірка доповнила образ стильним капелюшком. Мейхер закинула ніжку за ніжку, дозволивши поглянути на свою красу. На другому фото співачка сміялася, похвалившись бездоганною посмішкою.
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