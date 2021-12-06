Відомий український співак та детектив на шоу "Маска" Андрій Данилко поділився світлиною із найкращою подругою російської співачки Алли Пугачової – Лаймою Вайкуле.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram 48-річний відомий український співак та композитор Андрій Данилко, який виступав під псевдонімом Вєрка Сердючка, поділився світлиною із 67-річною латиською виконавицею та акторкою Лаймою Вайкуле, яка є близькою подругою російської Примадонни Алли Пугачової.

" ❤️🥂🤟🏼 Зйомки "Дизель Шоу", Палац "Україна", - написав Данилко на сторінці.

На світлину відреагувала телеведуча Леся Нікітюк та зробила співаку комплімент.

"Красівий такий)❤️", - написала Нікітюк.

У коментарях шанувальники відзначили, що на фото з Вайкуле Данилко виглядає молодим та схудлим.

"Пострункішав, покращав ❤️ Лайма, як завжди, просто відвал бошки як прекрасна 🔥🔥🔥", "Обожнюю Андрія", "Такий молодий 🔥", "Класс 🔥! Як же гарно виглядає Андрій. 🤩 Удачі!", " Ой, Данилко!!! Ой, красава😍 😍", "Дві легенди! Крізь час залишаються неповторними, багатогранними та улюбленими артистами мільйонів!❤️👏🙂", "Помолодшав і схуд і посмішка! так тримати!🔥❤️", "Андрій, відкрийте секрет: роки йдуть уперед, а ви все молодієте та молодієте)", " 🔥🔥🔥🔥Андрюша найкращий!!!!", "Красень чоловік ❤️❤️❤️І такий сором'язливий😂😂😂", - написали в мережі.

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