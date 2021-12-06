Відомий актор Артур Логай з серіалу "Моя улюблена Страшко", переможець шоу "Танці з зірками" вирішив трохи змінити зовнішність, чим йому допоміг перукар - кадри з'явилися в Instagram.

Артист разом з Анною Кареліною завоював перемогу на шоу "Танці з зірками", передає Politeka.net. За словами Артура Логая, він святкував цю знаменну подію до ранку.

Зараз актор продовжує свою професійну діяльність і активно веде сторінку в Instagram. На аккаунт зірки вже підписані 136 тисяч користувачів мережі.

У нових сторіс Артур Логай вирішив показати, як знаходиться в кріслі перукаря. Актор вирішив підстригтися, при цьому волосся йому підняли, через що вигляд у нього здавався смішний. Навіть стиліст засміявся, піднімаючи акторові ірокез.

"Мені здається так і треба залишати, так, Жень?",- поцікавився Логай.

"Де б я ще підстригся о 23:13?",- написав переможець.

Зазначимо, Артур Логай і Аня Кареліна зізналися, що відразу відчули зв'язок. Актор згадав, що коли на кастингу партнерок прийшла Аня, все змінилося - він відчув енергію і любов до танцю.

Їх танці на паркеті були завжди так чуттєві і пристрасні, що виникло питання, Чи не ревнує дружина Артура, Євгенія. На це питання Анна Кареліна відповіла: "Ні, не ревнує. У нас з Женею теплі стосунки, ми тісно спілкуємося сім'ями".

Раніше повідомлялося, Логай назвав ім'я того, хто не привітав його з перемогою на "Танцях з зірками"

Також, Логай перед фіналом шоу заткнув за пояс Дмитра Дікусара

Politeka розповідала, Логай гуркнувся перед керівниками "Танців з зірками", кадри конфузу