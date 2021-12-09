Відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук влаштувала грайливу зйомку в легкому пальто і картатій спідниці до того, як знову поміняла образ.

Цього разу Анна Саліванчук, яка вже кілька років веде Instagram, розповідаючи фанатам про різні моменти життя, вирішила заговорити про тему любові і відносин. Як правило, такі пости актриса супроводжує різними кадрами з постановочних фотосесій.

«На тему любові до себе можна говорити нескінченно, так як це актуально абсолютно для кожного з нас. Це основа з основ.Це той правильний і сильний фундамент, на якому можна побудувати прекрасне гармонійне життя ❤️

Коли ви самі себе не любите, замість позитивного енергетичного підживлення Ви отримуєте негативну. І вона буде впливати на все, що ви думаєте і притягуєте в своє життя. Фундамент будується в тріщинах і браком. Потім не дивуйтеся, якщо "будинок" поїде в сторону 🙈 » - пише Ганна.

Вона помічає, що людина може думати про нову роботу, про щасливих і гармонійних відносинах, але якщо все це підживлюється негативною енергією через нелюбов до себе-результат буде прямо протилежний.

Справа в тому, що все відбудеться належним чином після переоцінки своїх цінностей:

"Тільки коли ви навчитеся цінувати і поважати себе як особистість, поміняєте свої погляди з негативних на позитивні — зміниться весь світ навколо вас. Навколишні стануть вас більше цінувати, ненависна робота зміниться новою, більш цікавою і добре оплачуваною, а відносини наповняться гармонією і щастям» - висловилася Ганна.

Раніше ми писали, то Саліванчук місяць носила спеціальні пришиті волосся до заплетених кісок і тут же вразила зухвалим чином. Розплітаючи коси, які мріяла помити цілий місяць, Саліванчук помітила, що дуже хотіла побувати і з новим образом, і взагалі зістригти свої локони.

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