Популярний український артист Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) з'явиться в знаменитому образі разом зі своєю головною супутницею життя на новорічній вечірці.

Знаменитий артист вже давно закохав у себе публіку, пише Politeka.net. Андрій Данилко працював на знос, і навіть вирішив зробити перерву в кар'єрі, але зараз артист виступає вже більш активно і став випускати хіти.

У Instagram співак повідомив, що зустріне Новий рік зі своєю головною супутницею життя - "мамою" у виконанні Інни Білоконь. Відомий дует виступить в Дубаї, в готелі Raffles The Palm.

Виступ знаменитості заплановано на 00:20 - 01:30 1 січня. Примітно, що вартість квитка на місце, що залишилося за столик, варіюється від 2000 до 3000 євро.

Пост швидко зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Мрія❤️❤️❤️", - написала Леся Нікітюк.

"Ось де буде справжня відривна атмосфера свята!!!!🔥 😍 ", "Весело напевно буде","Верочкаааа 😍 😍 😍 😍 😍 😍 твої концерти супер", " ось це буде супер-мега-гіпер-ультра крута вечірка🔥 🤩 🥳", " мрія повинна збуватися!!!☺ 🙆 ", "Ось я б забронювала, так забронювала столик!!! Та тільки 'якби" заважає! 😂 Всім гарного Нового року!",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що продюсер Вєрки Сердючки розповів про стан Данилка після пережитої трагедії

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