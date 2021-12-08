Популярна співачка Настя Каменських влаштувала запальні танці прямо в спальні, показавши ідеальну фігуру в просвічується білій сукні.

Як пише Politeka.net, виконавиця поділилася жаркими кадрами на своїй сторінці в Тікток. Каменських часто радує своїх шанувальників короткими відео, на яких демонструє свою любов до танців. Новий ролик не став винятком.

Місцем дії на відео стала спальня. Каменських показала, як вміє відриватися під музику, вигинаючись і розмахуючи волоссям в різні боки. Артистка раз у раз поверталася до камери спиною, демонструючи всі достоїнства своєї фігури.

Настя була одягнена в довгу облягаючу білу сукню з тонкої тканини, яка сильно просвічувалася. Під ним можна було помітити плямистий купальник-бікіні. На обличчі у співачки було мінімум косметики, а її волосся було розпущене.

Шанувальники артистки тут же відреагували.

«а ми з тобою не пара, не пара. як не крути...», «Фігура вогонь», «Анастасія умничка. бабло накопичила тепер кайфує», «ну то що мінімум мейк і така красуня, звичайно круто!», «Бікіні якраз до платюшку а в загальному хороша», - пишуть люди.

Нагадаємо, Каменських вирішила висловитися про свого улюбленця на шоу "Маска".

Як повідомляла Politeka, Каменських розкритикували через домашнє відео під нову пісню Потапа.

Також Politeka писала, що Каменських показала, як вміє відпалювати її красуня-мама.