"Це був найбільш феєричний виступ"

Співачка Світлана Лобода (Loboda), яка останнім часом живе в Європі, а гастролює по Росії, викликала фурор у себе на батьківщині в Україні, отримавши престижну нагороду.

Так, в Мережі з'явилися кадри, як 39-річній Лободі вручають статуетку за "Найкращу пісню року 2020-2021" за композицію Moloko, передає Politeka.net. Церемонія з концертом проходили в Палаці "Україна" в Києві.

Зазначається, що Лобода отримала українську нагороду вперше за чотири роки.

Користувачі Мережі бурхливо обговорюють дану подію:

"Нарешті вдома ❤️🇺🇦"

"Голос🔥 Хочу пісню українською мовою❤" - "Кохана", "Облиш" - пісні, які Світлана співала українською 😉людина, яка має талант, добре співає будь-якими мовами світу. Я захоплююся її творчістю, проте мені завжди миліше буде моя рідна мова 😄"

"Ми чекаємо тур по Україні!!!❤️"

"Це був найбільш феєричний виступ❤️🔥"

"всі аж повистрибували зі своїх місць😉 🔥"

"мурашки!!!)))"

"якщо comeback, то тільки такий 🔥❤️"

"кайф було вдома виступати?)"

Зазначимо, два роки тому Світлана Лобода купила будинок мрії біля моря в Європі, куди вона перебралася разом із доньками та мамою. Правда, в яку саме країну невідомо, але фанати припускають, що це Греція або Кіпр.

Артистка при цьому продовжує гастролювати по Росії, а ось сольних концертів в Україні не давала вже чотири роки (до серпня 2021-го).

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