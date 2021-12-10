Популярна актриса Анджеліна Джолі, яка є послом ООН, зробила важливу заяву щодо підтримки людей, які зазнали переслідувань.

Як передає Politeka.net, Анджеліна Джолі є всесвітньо відомою актрисою. Довгий час артистка входила в список знаменитостей, у яких не було соціальних мереж, але нещодавно вона завела сторінку в Instagram. Варто відзначити, що Анджеліна Джолі є послом ООН і займається благодійністю.

Так, на цей раз актриса опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анджеліна Джолі звернулася до шанувальників і зробила важливу заяву. Вона розповіла про кампанію, яка займається підтримкою людей, які піддавалися переслідуванням.

"Щорічно в усьому світі проводиться кампанія @amnesty на підтримку людей, які зазнавали переслідувань або тюремного ув'язнення за викриття несправедливості або корупції або вимоги змін у своїх суспільствах.

Написати листа або підписати петицію - це один зі способів показати їм, що вони не забуті, і чинити тиск на їхні уряди, щоб ті поважали їхні права.

Взяти участь може будь-хто, і я сподіваюся, що багато хто з вас візьмуть участь. Цьогорічна кампанія ще більш актуальна, оскільки пандемія відвернула увагу від людей, які борються за основні права та Свободи у всьому світі", — розповіла Анджеліна Джолі.

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