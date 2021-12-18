Як передає Politeka.net, Ані Лорак є відомою співачкою. Як відомо, нещодавно виконавиця виступила з концертом в Україні, через багато років. У 2014-му році артистка покинула Україну і через висловлювання на її адресу, залишилася в Росії.
Так, цього разу співачка опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ані Лорак показала, як пройшов її концерт в місті Мінськ, Білорусь. На виступ вона вийшла в шикарному сяючому вбранні. Під публікацією Ані Лорак звернулася з вдячністю до своїх шанувальників.
"Спасибі, Мінськ! Божевільний неймовірний теплий вечір
Забираю ваше тепло з собою️ ️ і чекаю наших нових зустрічей", - звернулася до шанувальників Ані Лорак.
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Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Любимо вас і цінуємо ❤️ Дякую за вашу творчість", "Ваша енергетика передається, навіть через екран телефону ❤️😍дякую за вашу неймовірну творчість", "Любимо вас", "Шалено красиві образи та сам концерт", "Дякую Вам за вашу творчість! ❤️ особливо приємно чути нові пісні на концерті! 😍 чекаємо на зустрічі в Україні!".
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