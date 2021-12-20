Солістка групи Go_A Катя Павленко, яка посіла п'яте місце на останньому Євробаченні, показала, з ким спить в одному ліжку.

Як пише Politeka.net, Катя Павленко стала дуже популярною після Євробачення, на якому посіла п'яте місце разом зі своєю групою Go_A. а перемогла на міжнародному конкурсі група Maneskin з Італії. Відразу виникли чутки про роман між Павленком і солістом італійського рок-колективу Даміано Давида. Але Катя відзначала в інтерв'ю, що вона з музикантом дружить і готує спільну пісню. А нещодавно солістка go_a виступила в другому сезоні "Маски", де її ніхто не зміг дізнатися з суддів. Не забуває Павленко і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових сторіс Катя показала, як спить у ліжку, а в цей час її обіймає кіт. Відомо, що у артистки живе кіт породи сфінкс, якого Павленко назвала Котиком.

На другому сторіс співачка обійняла красеня, не відкриваючи очі. Також артистка опублікувала ще одне відео в сторі, показуючи, як продовжує спасти з Котиком.

На останньому сторіс Катя написала, що їй снилося, поки вона спала.

"Снилася війна", - написала артистка.

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