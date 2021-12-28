Українська співачка Таїсія Повалій, яка давно живе і виступає в Росії, засвітилася біля гримерки зі своїм дорослим сином Денисом, який також займається музикою.

Як пише Politeka.net, 57-річна Таїсія Повалій разом з сином бере участь в російському проекті «Дві зірки», де відомі артисти виступають в дуеті зі своїми дітьми. Заради участі в шоу Повалій привезла з України свого старшого сина, який відразу став одним з улюбленців глядачів.

На свіжому фото Повалій позувала з сином. Шанувальники звернули увагу на її воскове обличчя, постраждале від уколів краси.

"Щастя", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Красуня матуся з чудовим талановитим сином! Найкращий сімейний дует! Віримо у вашу перемогу!", "Боже яке тепле фото, просто серце радіє за вас", "У Дена ваша добра аура, Тая!!! І для мами це теж щастя!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Таїсія Повалій влаштувала синові гастролі в Росії: "Зробили це шоу".

Раніше Politeka писала, що Повалій з "восковим" обличчям вразила зверненням:"кожного з вас...".

А ще Politeka повідомляла, що Таїсія Повалій втерла ніс недоброзичливцям:"Ну і що, що уколи...".