55-річний відомий український співак Віктор Павлік порадував свою 81-річну маму, зайшовши до неї в гості з наймолодшим сином від свого концертного директора.

55-річний Віктор Павлік минулого року одружився на своєму концертному директорі, 27-річній Катерині Реп'яховій, передає Politeka.net. У пари народився син, Михайло. Для співака це четверта дитина, а для його дружини - первісток.

Артист вирішив показати, як прийшов у гості до матері, 81-річної Олександри Григорівни. Жінка взяла на руки малюка і радісно посміхалася.

Примітно, що позаду сім'ї можна побачити килим і фотографії співака на стіні.

"Михасик у бабусі ❤️", - написав Віктор Павлік.

За годину публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів. Багато хто помітив велику схожість між усіма членами сім'ї.

"Скільки радості в ваших очах ❤️😍", " 😍 😍 😍 дуже ніжне фото😍", " дуже схожі😍 😍 😍 😍", " бабусині очі такі щасливі, коли поруч син і ще один онучок❤️❤️❤️", " три однакових😍", " ви відмінні!!! Здоров'я і многая літа вашій матусі! ❤ ️ ", "Три покоління щасливих очей ❤️🙌", "Три в одному", - написали користувачі Мережі.

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