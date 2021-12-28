55-летний известный украинский певец Виктор Павлик порадовал свою 81-летнюю маму, зайдя к ней в гости с самым младшим сыном от своего концертного директора.

55-летний Виктор Павлик в прошлом году женился на своем концертном директоре, 27-летней Екатерине Репяховой, передает Politeka.net. У пары родился сын, Михаил. Для певца это четвертый ребенок, а для его жены - первенец.

Артист решил показать, как пришел в гости к матери, 81-летней Александре Григорьевне. Женщина взяла на руки малыша и радостно улыбалась.

Примечательно, что позади семьи можно увидеть ковер и фотографии певца на стене.

"Михасик у бабушки ❤️", - написал Виктор Павлик.

За час публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев. Многие заметили большое сходство между всеми членами семьи.

"Сколько радости в ваших глазах ❤️😍", "😍😍😍 Очень нежное фото 😍", "Очень похожи 😍😍😍😍", "Бабушкины глаза так счастливы, когда рядом сын и еще один внучок ❤️❤️❤️", "Три одинаковых 😍", "Вы отличные!!! Здоровье и многая лета вашей мамочке! ❤️", "Три поколения счастливых глаз ❤️🙌", "Три в одном", - написали пользователи Сети.

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