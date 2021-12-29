Злата Огневич стала популярна в мережі досить давно, причому не забуває вона підігрівати інтерес до себе і часто розповідає про особисте після фіналу "Холостячки".

Як пише Politeka.net, в Instagram 35-річна Злата Огневич перед святами вирішила розповісти, як буде проводити цей час і чим займеться. Зараз артистка не перебуває у відносинах, тому весь час приділяє сім'ї і близьким.

«Буду завтра радувати свою внутрішню дівчинку. Сьогодні вечір одкровень з подругою, люблю такі наші зустрічі і дуже ціную» - висловилася Огневич під новими кадрами. На них зірка позувала в одному халаті і демонструвала домашню обстановку.

До слова, після фіналу "Холостячки" Злата почала ходити до психолога, оскільки хоче пережити хворобливе розставання з переможцем проекту – чоловік її кинув без будь-яких причин і пояснень, більш того, не поговорив з нею і на пост-шоу. Зараз зірка намагається більше розмовляти з близькими і не готова до нових відносин.

"Залишилося 3 дні до Нового року! Нарешті можна трохи зменшити темп життя і видихнути цей рік. У цей період я люблю проводити час вдома з сім'єю, переглядаючи улюблені фільми дитинства, новорічні прем'єри і атмосферні комедії», - поділилася з шанувальниками Злата Огневич.

У коментарях екс - » Холостячці " залишили масу приємних слів.

"Міс чарівність і ніжність», «Злата, з наступаючим Новим Роком! Здоров'я, щастя», «Злата, тобі дуже йде ця футболка», «вона буквально ангел», «красива», - пишуть користувачі Мережі.

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