Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram артист розповів, що протягом 13 тижнів зйомок проекту вони з партнеркою постійно перебували в ритмі божевільної гонки. Її кульмінацією стало оголошення їх пари переможцями.
"Імпульс, захват, радість, нерозуміння, знову захват. Все змішалося. А на наступний день тиша. Тиша всередині. І усвідомлення, що найяскравіші, теплі моменти були в процесі", - зізнався Логай.
Він також вирішив розповісти про маленькі традиції, які виникли у них з Кареліної.
"Жодна репетиція не обходилася без величезної шоколадки і різних солодощів, так, Ань? А перед репетицією обов'язково каву. Хто перший приїхав з того і кави", - розповів Логай.
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Він також поділився атмосферними знімками, на яких вони з Кареліної сиділи біля ошатної ялинки.
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