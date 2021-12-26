Український актор Артур Логай поділився несподіваним одкровенням про свої почуття на наступний день після перемоги на шоу «Танці з зірками», в якому він брав участь в парі з Анною Кареліною.

Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram артист розповів, що протягом 13 тижнів зйомок проекту вони з партнеркою постійно перебували в ритмі божевільної гонки. Її кульмінацією стало оголошення їх пари переможцями.

"Імпульс, захват, радість, нерозуміння, знову захват. Все змішалося. А на наступний день тиша. Тиша всередині. І усвідомлення, що найяскравіші, теплі моменти були в процесі", - зізнався Логай.

Він також вирішив розповісти про маленькі традиції, які виникли у них з Кареліної.

"Жодна репетиція не обходилася без величезної шоколадки і різних солодощів, так, Ань? А перед репетицією обов'язково каву. Хто перший приїхав з того і кави", - розповів Логай.

Він також поділився атмосферними знімками, на яких вони з Кареліної сиділи біля ошатної ялинки.

Нагадаємо, Артур Логай розповів про реакцію дружини, що у нього є позашлюбний син.

Як повідомляла Politeka, Артур Логай розповів про свої вражаючі гонорари.

Також Politeka писала, що переможець "Танців з зірками" Артур Логай з петлею на шиї налякав кадрами.