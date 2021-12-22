Актор Артур Логай з серіалу "Моя улюблена Страшко", а також переможець "Танців з зірками", нічого не приховав з приводу заробітків.

28-річний Логай став гостем авторської програми радіоведучого Слави Дьоміна, в якій розсекретив свої заробітки.

Дьомін зазначив, що топові актори зараз в Україні отримують в середньому за один знімальний день 15 000 гривень.

"Ну, ось десь поряд...", - підтвердив Логай, чим здивував ведучого, адже раніше Артур заявляв, що ще не доріс до топа.

Дьомін поцікавився, за рахунок чого тоді у актора такі вражаючі гонорари.

"Медійність актора... якість проектів, все-таки, і лояльність глядача, напевно... Існують же цифри, які ніхто не бачить, але про які всі знають - цифри проектів, серіалів, шоу. Напевно, за рахунок цього. Плюс є люди, з якими я можу порадитися... Мені взагалі було складно формувати, будь-яку ціну для себе... По життю складно оцінювати, скільки я коштую", - розговорився Логай.

Коли Дьомін прямо попросив його озвучити максимальний гонорар, актор на секунду зам'явся: "А, я ж чесно працюю, точно, у мене ж ФОП - я можу говорити. 13 тисяч гривень".

Мається на увазі, що Логай отримує стільки за один знімальний день.

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