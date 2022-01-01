Українська реп-виконавиця Alyona Alyona, яка нещодавно показала всім свого хлопця Дениса, до якого вона переїхала жити, підвела підсумки року.

Як передає Politeka.net, 30-річна Alyona Alyona опублікувала у себе в Instagram фото з хлопцем, звернувшись до шанувальників. На знімку парочка постала в смішних нарядах в стилі 1990-х.

"2021, що ти наробив? Ти перевернув моє життя з ніг на голову. Ти підкинув мені купу різних випробувань і життєвих іспитів, але я безмежно вдячна за те, що ти подарував мені любов всього мого життя. Тепер я можу ділитися своїми почуттями і проживати всі свої події разом з @yoxden", - підписала фото зірка.

Виконавиця побажала всіх благ своїм фанатам. Шанувальники залишили парочці масу приємних слів.

"Які ви милі, я прямо в захваті", "Які ви Класні! З Новим роком!", "Щастя вам", "Пара вогонь! З наступаючим!", "Тобі так пасують окуляри", - пишуть користувачі Мережі.

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