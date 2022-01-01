Як передає Politeka.net, Соня Кей (Софія Хлябич) відома як починаюча співачка, яка вже випустила кілька хітів. Також, вона є племінницею легендарної артистки Софії Ротару і двоюрідною сестрою її єдиного сина Руслана Євдокименка.
Так, цього разу племінниця Софії Ротару опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Соня Кей позує на камеру в шикарній чорній сукні, яка підкреслює її бездоганні форми. Свій образ співачка доповнила чорними туфлями.
Шанувальники залишили для племінниці Софії Ротару кілька коментарів під фото: "Вогонь", "Красуня", "З Новим роком", "Happy New Year!".
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Нагадаємо, племінниця Ротару влаштувала романтику з чоловіком в роздягальні. На знімку співачка була зображена зі своїм чоловіком, хокеїстом Олегом Петровим. Судячи з заднього плану, фото було зроблено в роздягальні хокейної команди, в якій Петров виступає на позиції воротаря. Так, ззаду красувалася форма інших спортсменів-сокомандників Олега.
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