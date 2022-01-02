Модель Анна Неплях, що представляє Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт 2021", зустріла Новий, 2022-й, рік у найромантичнішому куточку планети - Франції.

27-річна Неплях влаштувала прогулянку з фотосесією в Парижі. Відповідні знімки модель опублікувала в себе в Instagram, передає Politeka.net.

Дівчина позувала в чорній шубці та кремовому кашкеті. Так як стояла тепла погода, то на деяких фото красуня постала без верхнього одягу.

"А тим часом у Парижі весна на всю😍", - йдеться в підписі.

Один кадр особливо привернув увагу публіки. Справа в написі на підлозі, на якій стояла "Міс Україна Всесвіт" Неплях. Що насправді означає це "нецензурне" слово, неясно, але для жителів СНД воно зрозуміло по-своєму.

"А слово то наше.😂 Літературне"; "напис красивий вийшов😊 👍"; "😂Одна я звернула увагу на напис під тобою?))"; "Остання 💔 тепер теж хочу на цьому місці фотографію))"; "Дуже красива😍❤️✨", - пишуть в коментарях.

До цього Неплях виставляла в соцмережі кадри, зроблені навпроти Ейфелевої вежі. Дівчина була в блискучій міні-сукні. Анна блиснула витонченою фігуркою, похвалившись ніжками, що гідні пензля художника.

Нагадаємо, що Неплях розповіла, як ледь не загинула уві сні і дізналася про пухлину: "найстрашнішим було те...."

А ще Politeka писала, що Неплях в білосніжному вбранні показала своє життя після шоу: "замало буде..."

Також Politeka повідомляла, що Неплях скопіювала образ принцеси Діани: "у мене бажання було..."