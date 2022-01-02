Роман Сасанчин, переможець "Голосу країни 10" та "Голос. Діти", днями вперше став батьком - його дружина Іванка народжувала в Києві за допомогою кесаревого розтину.

Так, 30 грудня у молодої пари з'явилася на світ дочка, яку вони назвали Єлизаветою. 19-річний Роман Сасанчин вів трансляцію з пологового будинку. За його словами, процес проходив дуже важко, довелося робити операцію. Незважаючи на все, дівчинка народилася здоровою і через кілька днів їх з мамою вже виписали.

Вже вдома Іванка зіткнулася з новою проблемою, про яку розповіла в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net. Дівчина практично всю вагітність активно ділилася з публікою інформацією про своє самопочуття - не залишила свою блогерську діяльність і після пологів.

"Сьогодні цілий день ми боремося з грудним годуванням... Вона не хоче брати, я вже і так, і так... До мене вже лікар приходила допомагала мені - вона не хоче просто брати, відвертається, кричить, верещить, синіє. Я не можу на це дивитися, не знаю, як далі буде, сподіваюся, що вона трошки помучиться і все-таки візьме", - поскаржилася дружина Сасанчина.

До цього в "сторіз" Іванка відповідала на питання одного з підписників, чому не годує дочку грудьми:

"Молока ще немає, а молозива не вистачає, щоб малятко було ситим((( Тому підгодовую сумішшю. Не можу дивитися, як вона плаче від голоду".

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