Співак MELOVIN (Костянтин Бочаров), фаворит Андрія Данилка на відборі Євробачення, став переможцем на шоу "Маска", здивувавши глядачів і детективів - в Мережі показали кадри підготовки до виступу.

MELOVIN довго інтригував глядачів і детективів: Дзідзьо, Андрія Данилка, Олега Винника, Олю Полякову і Настю Каменських, пише Politeka.net.

Артист виступав у костюмі Жирафи, і багато хто думав, що в ньому ховається співачка.

У мережі вирішили показати підготовку MELOVIN до виступу. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) на кадрах співакові доробляли костюм.

"Унікальні кадри з переможцем другого сезону шоу МАСКА MÉLOVIN @melovin_official 🥰

Саме так співак готувався до виходу на сцену! Який виступ артиста вам сподобався найбільше? Пишіть в коментарях 😘", - написали автори поста.

За годину публікація зібрала понад 8000 лайків і багато коментарів:

"Не можу зробити вибір, подобаються всі👏 😍", "дивовижні кадри! Я б сказала безцінні! Спасибі вам за них! 😍 👏 🔥 🙌 ❤ ️ ", "На шиї у Мела я так розумію. Це вентилятор на батарейках", " неможливо вибрати! Всі Виступи - Улюблені!!!❤️❤️❤️".

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