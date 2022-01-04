MELOVIN довго інтригував глядачів і детективів: Дзідзьо, Андрія Данилка, Олега Винника, Олю Полякову і Настю Каменських, пише Politeka.net.
Артист виступав у костюмі Жирафи, і багато хто думав, що в ньому ховається співачка.
У мережі вирішили показати підготовку MELOVIN до виступу. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) на кадрах співакові доробляли костюм.
"Унікальні кадри з переможцем другого сезону шоу МАСКА MÉLOVIN @melovin_official 🥰
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Саме так співак готувався до виходу на сцену! Який виступ артиста вам сподобався найбільше? Пишіть в коментарях 😘", - написали автори поста.
За годину публікація зібрала понад 8000 лайків і багато коментарів:
"Не можу зробити вибір, подобаються всі👏 😍", "дивовижні кадри! Я б сказала безцінні! Спасибі вам за них! 😍 👏 🔥 🙌 ❤ ️ ", "На шиї у Мела я так розумію. Це вентилятор на батарейках", " неможливо вибрати! Всі Виступи - Улюблені!!!❤️❤️❤️".
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