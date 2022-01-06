Колишній претендент на руку і серце співачки Злати Огневич в "Холостячці" показав, як проводить час з сім'єю на різних курортах і зізнався дружині в коханні.

Ексучасник шоу "Холостячка-2" зі Златою Огневич, бізнесмен Олег Плахотнюк, показав, як проводить час з сім'єю, передає Politeka.net.

Примітно, що чоловік прийшов на шоу, маючи за плечима невдалі стосунки й двох дітей, Мілану і Єву. На програмі Олег Плахотник зумів увійти до п'ятірки.

На пост-шоу бізнесмен прийшов з однією зі своїх колишніх, і зробив їй пропозицію, яку та прийняла.

У новому пості Instagram екс-учасник "Холостячки" опублікував фото з новою "старою" коханою, а на деяких фото можна було побачити і молодшу дочку. (Щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця сторінки)

У пості бізнесмен розповів, що його дружина святкує день народження, він зізнався їй в коханні й описав, яка вона.

"Янка дуже позитивна, щира і добра людина - і я дуже радий, що ми разом, а ще вона прекрасна мати й відмінна господиня 😋

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Завдяки їй - у мене на вагах завжди +3😂

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Янусик, хочу, щоб всі твої мрії збувалися, а я як той Дід Мороз, буду їх виконувати протягом усього життя

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Люблю і ціную тебе ♥️

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З днем варення🔥 🎯 😍", - написав колишній кавалер Злати Огневич.

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