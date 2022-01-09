Известная украинская певица и кума популярного артиста DZIDZIO - Ольга Цибульская поделилась кадрами с концерта, где делали предложение руки и сердца.

Как передает Politeka.net, Ольга Цибульская является известной певицей и телеведущей. Она прославилась благодаря своей победе на вокальном шоу "Фабрика зірок", после чего стала телеведущей на "Новому каналі". Также, известно, что она является кумой популярного артиста DZIDZIO.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Цибульская продемонстрировала, как прошел её сольный концерт в городе Трускавец. Как видно, один из зрителей сделал предложение своей избраннице прям на сцене.

"Прям на концерте сделали предложение. Сегодняшний концерт запомню навсегда", — пишет Ольга Цибульская.

"Делила все ваши слёзы. Счастья вам, коты!", — пожелала певица.

Напомним, недавно Ольга Цибульская показала своего 7-летнего сына Нестора. Как известно, мальчика часто сравнивают с Дзидзьо.

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