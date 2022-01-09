Українська співачка Тіна Кароль зараз активно гастролює, розповідає про себе і встигає здивувати нарядами, а на концерті в Києві вона справила велике враження.

36-річна Кароль після оновлення іміджу дала довгоочікуваний концерт у Києві і справила враження на фанатів своєю сміливістю, передає Politeka.net. У 2021 році вона вирішила відступити від класичного і простого образу і тепер постійно експериментує.

На концертах Кароль тепер з'являється в сукнях з досить цікавими деталями-прозорі вставки, сіточка замість корсета, шкіряні міні або сукні зі значними вирізами. До того ж, тепер Тіна розповідає, як тренується для таких образів.

На концерті в Києві співачка блищала в своїх улюблених нових нарядах, причому в одному з них навіть показала майстерність розтяжки, нітрохи не соромлячись глядачів. Заради належного ефекту Кароль підібрала максимально силуетний образ.

Раньше Тіна Кароль показала, як активно тренується в танцювальному залі разом зі своєю командою. Схоже, артистка вже готує новий номер, на яким працюють постановники.

В компанії молодих чоловіків танцюристів Кароль відпрацьовувала нові зв'язки під музику і позувала без сорому. Вона продемонструвала себе без макіяжу, укладок і яскравих нарядів, вважаючи за краще природність.

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