Надя Дорофєєва разом з Володимиром Дантесом намагаються відпочити десь за кордоном, передає Politeka.net. Цього разу закохані вирушили в Мексику, в Тулум, де відпочивають на узбережжі Карибського моря.
У своїх соцмережах закохані показують, як проводять час. Зокрема, Володимир Дантес зняв, як він з дружиною і друзями сидить в кафе, коли до нього підійшов песик з палицею.
"Дивіться, у мене з'явився друг", - розповів Володимир Дантес, кинувши собачці палицю, а той її схопив і повернувся.
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"Ці очі! Просто вибрав мене, приніс палицю і каже: "Давай грати"", - написав співак.
Зазначимо, Володимир Дантес через кілька годин показав, як відпочиває в одному з кафе, і поділився цікавою історією.
"Всі, хто в Тулумі зайдіть в ресторан Тога. Особливо в туалет. Відчуєте себе дуже крутим", - розповів співак, додавши, що незнайома дівчина робила йому непристойні пропозиції, а хлопець пропонував спробувати наркотичні засоби.
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