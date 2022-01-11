Популярна українська співачка Надя Дорофєєва разом з чоловіком Володимиром Дантесом вирушили на відпочинок за кордон, де артист знайшов собі нового друга.

Надя Дорофєєва разом з Володимиром Дантесом намагаються відпочити десь за кордоном, передає Politeka.net. Цього разу закохані вирушили в Мексику, в Тулум, де відпочивають на узбережжі Карибського моря.

У своїх соцмережах закохані показують, як проводять час. Зокрема, Володимир Дантес зняв, як він з дружиною і друзями сидить в кафе, коли до нього підійшов песик з палицею.

"Дивіться, у мене з'явився друг", - розповів Володимир Дантес, кинувши собачці палицю, а той її схопив і повернувся.

"Ці очі! Просто вибрав мене, приніс палицю і каже: "Давай грати"", - написав співак.

Зазначимо, Володимир Дантес через кілька годин показав, як відпочиває в одному з кафе, і поділився цікавою історією.

"Всі, хто в Тулумі зайдіть в ресторан Тога. Особливо в туалет. Відчуєте себе дуже крутим", - розповів співак, додавши, що незнайома дівчина робила йому непристойні пропозиції, а хлопець пропонував спробувати наркотичні засоби.

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