Анна Трінчер зараз активно готується до весілля з блогером Олександром Волошиним, повідомляє Politeka.net. Днями хлопець пережив планову операцію на нозі. Про це обидва повідомляли у своїх акаунтах.
Примітно, що закохані багато розповідають про своє життя в соцмережах, але також не забувають ділитися кадрами яскравих фотосесій.
У новому пості Анна Трінчер опублікувала кілька фото, зроблених на піску. Зірка позувала в міні-сукні і порваних панчохах. Співачка приймала непристойні пози.
"А я сиджу тут в полі і чекаю! Чекаю дуууже важливого дня в моєму житті і виконання моєї маленької мрії🙏 🏻", - написала Анна Трінчер.
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Публікація викликала ажіотаж, і швидко зібрала майже 60 тисяч лайків і багато коментарів:
"Я думала, це Самка 😂", " смачно?", "Ого, як голодна 😂", "Кукурудза в шоці😂😂😂😂", "Аняяяя😍😍 нарешті-то ти її виставилаааааа😍😍 я чекала ❤️❤️", "Боже як хороша😍😍😍😍", "все буду добре 🥺будемо тримати кулачки 🥺❤️", "Фотки відстій !!!! Просто фу, і колготи можна було купити, а не рвані одягати на фотосесію просто маячня, а не фото🤢 🤢 🤢 🤢".
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