Надя Дорофєєва і Володимир Дантес вирішили відпочити в Тулумі, де живуть на узбережжі, і хваляться ідеальним відпочинком, передає Politeka.net.
Артистка зняла себе в спальні, і похвалилася засмаглим животом.
А пізніше співачка вирішила показати вид з вікна.
"А зараз я вам покажу, як виглядає ідилія, хлопці", - вимовила співачка.
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На балконі у пари висів гамак, а за парканом можна побачити Карибське море.
Пара накрила стіл, за який присів Володимир Дантес, який читає книгу.
Кадри вийшли дійсно ідеальними.
Зазначимо, Надя Дорофєєва і Володимир Дантес разом вже більше 10 років. Пара живе у своє задоволення, і поки не планує заводити дітей.
За словами співачки, вони задумаються про народження не під тиском суспільства, а коли зрозуміють, що готові.
А поки у закоханих завантажені графіки. Зокрема, співачка знову стала наставницею на шоу "Голос країни", а її чоловік активно гастролює по Україні з новими піснями.
Як бачимо, подружжя не забуває і про відпочинок.
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