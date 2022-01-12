Популярна українська співачка Надя Дорофєєва разом з чоловіком Володимиром Дантесом зараз відпочивають в Мексиці, і хваляться ідеальним проведенням часу.

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес вирішили відпочити в Тулумі, де живуть на узбережжі, і хваляться ідеальним відпочинком, передає Politeka.net.

Артистка зняла себе в спальні, і похвалилася засмаглим животом.

А пізніше співачка вирішила показати вид з вікна.

"А зараз я вам покажу, як виглядає ідилія, хлопці", - вимовила співачка.

На балконі у пари висів гамак, а за парканом можна побачити Карибське море.

Пара накрила стіл, за який присів Володимир Дантес, який читає книгу.

Кадри вийшли дійсно ідеальними.

Зазначимо, Надя Дорофєєва і Володимир Дантес разом вже більше 10 років. Пара живе у своє задоволення, і поки не планує заводити дітей.

За словами співачки, вони задумаються про народження не під тиском суспільства, а коли зрозуміють, що готові.

А поки у закоханих завантажені графіки. Зокрема, співачка знову стала наставницею на шоу "Голос країни", а її чоловік активно гастролює по Україні з новими піснями.

Як бачимо, подружжя не забуває і про відпочинок.

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