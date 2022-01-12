Як передає Politeka.net, Катерина Нікітіна є популярною актрисою. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Жіночий квартал". Також гумористка брала участь у безлічі гумористичних проєктів, де показала себе як хорошу гумористку. Крім роботи в "Жіночому кварталі" Катерина Нікітіна займається спортом, і навчає цьому інших.
Так, на цей раз актриса з "Жіночого кварталу" опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Катерина Нікітіна похвалилася своєю спортивною фігурою, виставивши форми на показ в шикарному чорному облягаючому платті.
"Нікому не дано знати душу іншої людини".
©️Стивен_Кінг "Воно", — процитувала письменника Катерина Нікітіна.
Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Красуня", "Як завжди, виглядаєш неймовірно", "Люди не морочаться в плані дізнатися душу іншої людини) у кожного, адже свій інтерес)".
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