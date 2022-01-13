Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram блогерка Даша Квіткова, яка стала дружиною головного героя реаліті-шоу "Холостяк" Микити Добриніна й 13 липня 2021 року народила йому сина Лева, часто ділиться із шанувальниками світлинами та відео, а також розповідає про себе та майбутні плани.

Цього разу Квіткова пожалілася шанувальникам, що вже не витримує і перебуває на межі нервового зриву і дуже розуміє свою маму.

"Я на грані нервого зриву. Сказати, що я сходжу з розуму, нічого не сказати", - каже Квіткова.

Дружина Добриніна зізналася, що їй навіть довелося пити заспокійливі таблетки, адже маленький Лев погано спить вночі.

"Я не буду грати в суперідеальну картинку і розповідати, як все круто, тому скажу прямо: вчора вночі я вже пила Магній В3 антистрес, тому що я вже все, була на грані. У мене текли сльози, тому що не спати якусь кількість часу підряд… Це призводить до того, що твоя нервова система просто руйнується", - зізналася Даша.

Квіткова зауважила, що маленький Лев дуже енергійний, йому весь час потрібно щось досліджувати, кудись повзти, показувати свої емоції навіть уночі.

Раніше Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Добриніна викликала ажіотаж сімейними фото з дитиною: "Синок схожий на...".

Нагадаємо, що дружина "Холостяка" Добриніна розговорилася про розлучення і проблеми: "Якщо в родині більше немає любові...".

Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Добриніна чесно розповіла, навіщо зробила операцію на обличчі: "Вирішила раз і назавжди...".