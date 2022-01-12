Як пише Politeka.net, на сторінці проекту в Instagram з'явилася добірка яскравих знімків артистки в пам'ятних нарядах. В останньому сезоні шоу Мішина приєдналася до Сергію Притулі і Євгену Коту за суддівським столом. Разом з ними актриса вибирала, хто з талановитих українців повинен пройти далі.

При цьому вбрання красуні не могли не приковувати до себе погляди глядачів. За час проекту Мішина з'являлася в суддівському кріслі в строгому оксамитовому платті з коміром, розшитим камінням, рожевому платті-піджаку з напівпрозорим корсетом, чорно-білому вбранні з топом, шоколадному шкіряному платті з відкритими плечима і високими рукавичками, ефектному піджаку з ланцюгами і не тільки.

У новій добірці українцям запропонували вибрати образ актриси, який сподобався їм найбільше.

"Ксенія Мішина вражала нас своїми нереально крутими образами протягом усього сезону талант-шоу»Україна має талант". Який вам сподобався найбільше?",- говорилося в описі.

Більшості коментаторів явно припали до душі шкіряне плаття і чорно-білий костюм.

"Кращі образи Ксюші", "Все", - писали люди.

Нагадаємо, Мішина привселюдно домоглася від режисера-красеня бажаного.

Як повідомляла Politeka, Мішина похвалилася колечком на безіменному пальці, розтанувши в обіймах відомого красеня.

Також Politeka писала, що Притула викликав у Ксенії Мішиної несподівані емоції.