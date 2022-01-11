Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною актрисою. Також вона прославилася завдяки своїй участі в першому сезоні шоу "Холостячка", де перемогу здобув Олександр Еллерт. Однак, через рік вони заявили про свій розрив. Також актриса є суддею шоу "Україна має талант" разом з Сергієм Притулою та Євгеном Котом.

Так, на цей раз актриса опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ксенія Мішина разом з актрисою і колегою по "Кріпосній" Наталією Денисенко звертається до режисера Дениса Тарасова і просить зробити заяву.

"Давай, зізнайся і скажи при всіх, що твій наступний проект буде разом з цими чудовими артистками", - звернулася до режисера Ксенія Мішина.

"Буде обов'язково. І ні яким-небудь", - висловився режисер Денис Тарасов.

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