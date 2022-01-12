Актриса Ксенія Мішина, колишня героїня "Холостячка-1" і суддя шоу "Україна має талант", показала, від прибування з ким отримує справжню насолоду.

Ксенія Мішина минулого року оголосила про розставання з переможцем шоу "Холостячка" Олександром Еллертом, пише Politeka.net. Пара не розповідає причину такого рішення, хоча відомо, що чоловік багато разів намагався повернути кохану.

Зараз в Мережі ходять чутки, що насправді пара не розлучилася, а просто таємно зустрічається, але підтверджень цьому немає.

Обидва продовжують займатися розвитком своїх кар'єр, а в Instagram розповідають про найяскравіші моменти в житті.

У нових сторіс Ксенія Мішина показала, з ким вона насолоджується проведенням часу. На кадрах актриса позувала з милим песиком. Зірка тримала малюка на руках, обіймала і цілувала.

"Мій чистий кайф) На це можна дивитися вічно", - написала артистка.

Зазначимо, Ксенія Мішина виховує одна сина Платона. Батько хлопчика був справжнім тираном, і коли хлопчик народився, той і зовсім пропав з поля зору, і лише через п'ять років агресивно став пред'являти права на сина, але вже було пізно.

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