Ксенія Мішина минулого року оголосила про розставання з переможцем шоу "Холостячка" Олександром Еллертом, пише Politeka.net. Пара не розповідає причину такого рішення, хоча відомо, що чоловік багато разів намагався повернути кохану.
Зараз в Мережі ходять чутки, що насправді пара не розлучилася, а просто таємно зустрічається, але підтверджень цьому немає.
Обидва продовжують займатися розвитком своїх кар'єр, а в Instagram розповідають про найяскравіші моменти в житті.
У нових сторіс Ксенія Мішина показала, з ким вона насолоджується проведенням часу. На кадрах актриса позувала з милим песиком. Зірка тримала малюка на руках, обіймала і цілувала.
Як змінювалося обличчя Алли Пугачової після пластичних операцій: "Така різна..."
"Не мають права на пенсію": у Мінсоцполітики звернулися до українців з важливим попередженням
Цінник з ресторану в Буковелі викликав бурхливу реакцію в Мережі: "Краще п'ять разів в Європу з'їздити"
Олена Кравець із "Квартал 95" схвильовано звернулася до українців: "Вибачте..."
"Майстер Шеф. Битва сезонів", розсекречений повний склад учасників: "Без Клопотенка..."
"Мій чистий кайф) На це можна дивитися вічно", - написала артистка.
Зазначимо, Ксенія Мішина виховує одна сина Платона. Батько хлопчика був справжнім тираном, і коли хлопчик народився, той і зовсім пропав з поля зору, і лише через п'ять років агресивно став пред'являти права на сина, але вже було пізно.
Нагадаємо, Мішина похвалилася колечком на безіменному пальці, розтанувши в обіймах відомого красеня
А ще Politeka писала, Мішина привселюдно домоглася від режисера-красеня бажаного
Також Politeka повідомляла, Ксенія Мішина після розставання з Еллертом заговорила про ворожіння в Святвечір