Українська модель, актриса та ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук, яка одружена за казахстанським мільйонером Алмазом, похвалилася незвичайними покупками в Швейцарії.

Онуфрійчук показала у своїх "сторіз" в Instagram поїздку на швейцарську ферму, де можна купити екологічно чисті продукти, передає Politeka.net. До речі, Алмаз вже давно не живе в Казахстані, а працює в Швейцарії, тому не дивно, що вони будують своє любовне гніздечко саме там.

Іванна зазначила, що на фермі можна купити овочі, фрукти, зелень, домашні яйця і молочні продукти. Однак, не все так просто. Ферма не працює, як звичайний магазин.

"Тут зовсім інша система. Це місце - перевірка на чесність. Кас і касирів немає. Все відбувається шляхом самообслуговування. Ви самі набираєте продукти, зважуєте їх, підраховуєте вартість і оплачуєте карткою", - розповіла ведуча "Танців з зірками".

Ціла сумка фермерських "смаколиків" обійшлася їй в 63 швейцарських франка (це 69 доларів, або трохи більше 1920 гривень).

Насамкінець, Іванна вирішила поцікавитися в публіки, чи зможуть працювати за такою системою ферми й в Україні. На що більшість відповіли, що навряд чи.

"Чи можливе існування в Україні таких продуктових магазинів, де не існує касира, касового апарату, а тільки перевірка на совість? Чи все-таки у нас недостатньо порядний народ?", - присоромила українців Онуфрійчук.

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