Актриса Анна Саліванчук, дружина телепродюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, розповіла, як проводить вихідний разом з дітьми вдома, деякі кадри викликають справжні розчулення.

Анна Саліванчук - зірка серіалів і фільмів "Свати", "Одного разу під Полтавою", "Пацики", "Нереальний Копець", "Свінгери", "Матч" та інших, повідомляє Politeka.net.

Акторка не тільки талановита, але також і прекрасна дружина і мама. Артистка часто в своєму Instagram розповідає про те, як проводить час вдома.

Зокрема, цього разу Анна Саліванчук показала, що приготувала старшому синові, Глібу, і як хлопчик був задоволений. На тарілці у дитини лежала глазуня з перепелиних яєць.

"На здоров'я тобі, кошеня", - вимовила актриса.

Пізніше артистка вирішила поділитися кадрами приготування супу. Анна Саліванчук посипала блюдо зеленню.

"Супчик практично готовий. Гречаний сьогодні робимо, улюблений моїх хлопчиків", - розповіла турботлива мама.

Також зірка показала, як з нею засинає молодший син, Микита. Хлопчик лежав з соскою.

"Обожнюю ці моменти. Такий кайф", - ледве чутно вимовила Анна Саліванчук.

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