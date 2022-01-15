Анна Саліванчук - зірка серіалів і фільмів "Свати", "Одного разу під Полтавою", "Пацики", "Нереальний Копець", "Свінгери", "Матч" та інших, повідомляє Politeka.net.
Акторка не тільки талановита, але також і прекрасна дружина і мама. Артистка часто в своєму Instagram розповідає про те, як проводить час вдома.
Зокрема, цього разу Анна Саліванчук показала, що приготувала старшому синові, Глібу, і як хлопчик був задоволений. На тарілці у дитини лежала глазуня з перепелиних яєць.
"На здоров'я тобі, кошеня", - вимовила актриса.
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Пізніше артистка вирішила поділитися кадрами приготування супу. Анна Саліванчук посипала блюдо зеленню.
"Супчик практично готовий. Гречаний сьогодні робимо, улюблений моїх хлопчиків", - розповіла турботлива мама.
Також зірка показала, як з нею засинає молодший син, Микита. Хлопчик лежав з соскою.
"Обожнюю ці моменти. Такий кайф", - ледве чутно вимовила Анна Саліванчук.
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