Известная голливудская актриса Шерон Стоун продолжает радовать модными образами и не скрывает естественную красоту под фильтрами.

Как сообщает Politeka.net, известная голливудская актриса Шерон Стоун, получила признание после провокационной роли в фильме "Основной инстинкт", а ее сцена на допросе стала одной из культовых. Причем исполнителньица по-прежнему продолжает радовать ярким внешним видом.

Сейчас Шэрон предпочитает удобства и короткие стрижки, более простой и менее вычурный стиль. Однако даже в черных брюках и кофте, а также туфлях на шпильке она способна заинтриговать фанатов.

«Вот мы на съемках: секретный проект 🤣😂❣» - пишет Шэрон.

Поклонники сразу обсудили внешний вид актрисы: «Команда мечты!; Живи ради этих троих! ❤; хорошее наслаждение на съемках быть❤️; Привет из Вероны, Италия, мадам!!; Здорово!!!; Королева моего сердца! ❤️; Я хочу быть ею; Вау, мисс Стоун, вы потрясающе выглядите! 🙌; Берегите себя, Шэрон Стоун ⚘».

А недавно 63-летняя звезда кино поделилась на своей странице смелым фото, на котором позирует в весьма пикантном образе. Перед камерой актриса появилась в вызывающем образе – на ней узкое черное боди, которое подчеркнуло стройную фигуру и декольте, а сверху накинула пестрый шелковый халатик.

В подписи к публикации Стоун рассказала, что этот снимок был сделан в 2020 году.

Напомним, 63-летняя Шэрон Стоун честно показала лицо вблизи без фотошопа: "Так может не каждая женщина".

Как сообщала Politeka, 63-летняя Шэрон Стоун поразила экстремальными забавами, кадры: "В душе все мы большие дети".

Также Politeka писала, что Шэрон Стоун заворожила изгибами в облегающем платье на страницах глянца: "Элегантная леди".