Как сообщает Politeka.net, известная голливудская актриса Шерон Стоун, получила признание после провокационной роли в фильме "Основной инстинкт", а ее сцена на допросе стала одной из культовых. Причем исполнителньица по-прежнему продолжает радовать ярким внешним видом.
Сейчас Шэрон предпочитает удобства и короткие стрижки, более простой и менее вычурный стиль. Однако даже в черных брюках и кофте, а также туфлях на шпильке она способна заинтриговать фанатов.
«Вот мы на съемках: секретный проект 🤣😂❣» - пишет Шэрон.
Поклонники сразу обсудили внешний вид актрисы: «Команда мечты!; Живи ради этих троих! ❤; хорошее наслаждение на съемках быть❤️; Привет из Вероны, Италия, мадам!!; Здорово!!!; Королева моего сердца! ❤️; Я хочу быть ею; Вау, мисс Стоун, вы потрясающе выглядите! 🙌; Берегите себя, Шэрон Стоун ⚘».
Экс-муж Лорак жестко и с матом вызверился из-за замечания его невесте: фото, которое стало причиной
Новые штрафы в Украине, изменения вступили в силу 16 января: кому придется выложить до 11,9 тысяч
Ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук пристыдила украинцев, побывав на ферме в Швейцарии: "Возможно ли..."
Жизнь украинки трагически оборвалась в Карпатах, новые подробности: «Могла бы отмечать день рождения»
19-летняя невеста "Холостяка" Макацарии в сверкающем мини-платье приковала взгляды к фигуре: кадры
А недавно 63-летняя звезда кино поделилась на своей странице смелым фото, на котором позирует в весьма пикантном образе. Перед камерой актриса появилась в вызывающем образе – на ней узкое черное боди, которое подчеркнуло стройную фигуру и декольте, а сверху накинула пестрый шелковый халатик.
В подписи к публикации Стоун рассказала, что этот снимок был сделан в 2020 году.
Напомним, 63-летняя Шэрон Стоун честно показала лицо вблизи без фотошопа: "Так может не каждая женщина".
Как сообщала Politeka, 63-летняя Шэрон Стоун поразила экстремальными забавами, кадры: "В душе все мы большие дети".
Также Politeka писала, что Шэрон Стоун заворожила изгибами в облегающем платье на страницах глянца: "Элегантная леди".