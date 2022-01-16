Як пише Politeka.net, виконавиця, яка нещодавно відсвяткувала своє 20-річчя, поділилася новими кадрами в Instagram.
На відео Іващенко показала, через що їй доводиться страждати. Так, артистка зізналася, що не так давно перейшла на правильне харчування. Наприклад, на сніданок вона їла хлібці з хумусом, а її наступним перекусом було яблуко.
Однак, молода людина юної артистки її дієту не розділяє, спокушаючи її фастфудом.
"Коли ти сидиш на ПП три дні, а твій хлопець попросив заїхати в Мак", - підписала кадри Іващенко.
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На відео вона сидить в машині і зі страждальницьким поглядом дивиться на пакет з їжею на сусідньому сидінні.
Співачка важко зітхала, раз у раз поглядаючи на заборонену їжу.
Відзначимо, що Іващенко вперше привернула увагу українців, коли взяла участь у проекті "Голос. Діти", де виступала в команді Тіни Кароль.
У минулому році юна артистка прославилася ще більше, заспівавши дуетом з Олегом Винником.
Про коханого Іващенко відомо небагато: його звуть Олег і йому 27 років. Дівчина раз у раз показує його в своєму Instagram.
Нагадаємо, фаворитка Винника розповіла, що їй довелося пережити в лісі.
Як повідомляла Politeka, партнерка Олега Винника написала заяву в поліцію на свою кривдницю.
Також Politeka писала, що 19-річна улюблениця Винника в купальнику показала коханого, який старший за неї майже на 10 років.