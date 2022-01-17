Жена победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванна после родов призналась, какие неприятности ее еще настигли.

Как пишет Politeka.net, Роман Сасанчин победил на проектах "Голос країни. Діти", а также "Голос країни". Недавно его жена Иванна родила первенца - дочь, которую назвали Лизой. Пара обручилась буквально перед рождением малышки, а свадьбу планируют после того, как девочка подрастет. Иванна, как и Роман, активно ведет страничку в Инстаграм.

На новом сторис Иванна рассказала, как себя чувствует.

"Пальчики всегда в зеленке. Как чувствую себя? Хорошо, меня ломает, трясет и температура 38.5!(. У меня застой, ходила взвешиваться, надеюсь, завтра будет лучше. Грудь болит ужасно", - написала девушка.

Также звезда добавила фото малышки Лизы. Девочка была в белой одежде и с шапочкой на голове. Иванна сделала фотографию, когда малышка спала.

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