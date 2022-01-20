Вже три роки Анастасія Заворотнюк бореться з онкозахворюванням, через що прийняла рішення не виходити на публіку, передає Politeka.net. Сім'я артистки практично не коментує інформацію про здоров'я матері.
Дочка зірки, Анна, в Мережі часто різко реагує на питання про стан здоров'я мами. Зокрема, в одному з останніх сторі дівчині написали: "Скажіть, у вашої мами є шанси вижити? Я сильно переживаю".
"Ось начебто людина зла не бажає, але мізків не вистачає не ставити такі питання, що ранять. Переживає дуже. Не те, що я", - відповіла Анна, підкріпивши знімком в чорній сукні.
Також дочка Анастасії Заворотнюк опублікувала фото сумочки від дорого бренду Іва Сен-Лорана, на якому відповіла на питання: "Вам важко обходитися без допомоги, порад мами? Вибачте...".
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"Важко", - відповіла Анна Заворотнюк.
Зазначимо, днями дочка актриси розповіла в сторіс, що рак не відступає. Анна Заворотнюк як і раніше бореться за життя, а близьким боляче дивитися на те, через яке випробування та проходить.
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