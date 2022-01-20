Вже кілька років актриса Анастасія Заворотнюк, що стала відомою після головної ролі в серіалі "Моя прекрасна няня" не з'являється на публіці, її дочка відповіла, як обходиться без матері.

Вже три роки Анастасія Заворотнюк бореться з онкозахворюванням, через що прийняла рішення не виходити на публіку, передає Politeka.net. Сім'я артистки практично не коментує інформацію про здоров'я матері.

Дочка зірки, Анна, в Мережі часто різко реагує на питання про стан здоров'я мами. Зокрема, в одному з останніх сторі дівчині написали: "Скажіть, у вашої мами є шанси вижити? Я сильно переживаю".

"Ось начебто людина зла не бажає, але мізків не вистачає не ставити такі питання, що ранять. Переживає дуже. Не те, що я", - відповіла Анна, підкріпивши знімком в чорній сукні.

Також дочка Анастасії Заворотнюк опублікувала фото сумочки від дорого бренду Іва Сен-Лорана, на якому відповіла на питання: "Вам важко обходитися без допомоги, порад мами? Вибачте...".

"Важко", - відповіла Анна Заворотнюк.

Зазначимо, днями дочка актриси розповіла в сторіс, що рак не відступає. Анна Заворотнюк як і раніше бореться за життя, а близьким боляче дивитися на те, через яке випробування та проходить.

Нагадаємо, що у сім'ї хворої на рак "Моєї прекрасної няні" Заворотнюк готуються до весілля

А ще Politeka повідомляла, що нова біда наздогнала сім'ю хворої на рак "Моєї прекрасної няні" Заворотнюк

Також Politeka писала, що дочка онкохворої Заворотнюк стривожила відвертим зізнанням