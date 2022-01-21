Голлівудська актриса Гвінет Пелтроу, яку визнав журналу People найкрасивішою жінкою в світі, показала, як виглядає з ранку без макіяжу.

Як пише Politeka.net, 49-річна американка Гвінет Пелтроу є популярною західною актрисою, яка отримала "Оскар", "Золотий Глобус" і "Еммі". Зірку визнали найкрасивішою жінкою в світі за версією журналу People в 2013 році. На сторінці Viva в Instagram з'явилося нове фото актриси.

На знімку Гвінет була в халаті і без макіяжу. Актриса зробила селфі, демонструючи натуральну красу.

"Гвінет Пелтроу надихає жінок бути справжніми. Як тільки подивіться, як ніжно вона виглядає вранці без макіяжу!".

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Добре виглядає, але я її не впізнала"," я її не впізнала"," Подумала, що це Осадча"," як зовсім інша людина"," добре виглядає, але я б не за що не впізнала","це справа смаку".

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