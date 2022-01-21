Зірки регулярно радують шанувальників не тільки яскравими виступами, але також оригінальними костюмами і макіяжем. Як повідомляє Politeka.net, кадри українських знаменитостей, яких перетворили вмілі руки візажистів, показали на Станиці ЖВЛ в Instagram.
Відзначається, що добірку зробили з нагоди дня яскравого макіяжу.
У мережі показали фото Наді Дорофєєвої з Володимиром Дантесом, MÉLOVINа, Jerry Heil і Анни Трінчер.
Кадри викликали бурхливу реакцію, особливо сподобався користувачам мережі MЕLOVIN.
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"MÈLOVIN просто неймовірний», «Образ MÉLOVINa в саме сердечко», «Melovin - Круелла - шикарний макіяж і образ в цілому», «Melovin шикарний в цьому образі», «MÉLOVIN підкорив», «Melovin найяскравіший», «MÉLOVIN як Круелла на Танцях з зірками був просто шалено яскравим», «Надя з Вовою🔥❤»," Трінчер❤❤😍", - пишуть в коментарях.
Оцінила образ колеги і співачка Jerry Heil.
"Меловін тупо крашиха тут", - написала вона в коментарях.
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