Як пише Politeka.net, Ірина Горова та Олексій Потапенко були одружені 15 років. У Ірини була дочка від перших стосунків-Наташа, а також Горова народила сина від Потапа. І хоч пара розійшлася, Олексій зберіг стосунки з дітьми, а також з Іриною, з якою вони разом займаються продюсерським центром. Зараз Наташа працює PR-фахівцем і веде блог в Instagram, де ділиться з українцями всім цікавим.
На нових сторіс Наташа показала, як займалася в спортзалі. На першому знімку блогерка стояла перед дзеркалом і показавши, як вона втомилася за час занять.
"Володимир влаштував таке тренування, що фотки навіть не виходять чіткими", - написала Горова.
На другому сторіс Наташа вже займалася в спортзалі.
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"Ну знущався як міг", - написала на кадрах Горова, які репостнула від Володимира.
"Заплющити. Доброї ночі", - написав тренер блогерки.
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