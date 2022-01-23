Блогерка Наташа Горова, прийомна дочка Олексія Потапенка (Потапа), показала, як тренувалася в спортзалі з тренером.

Як пише Politeka.net, Ірина Горова та Олексій Потапенко були одружені 15 років. У Ірини була дочка від перших стосунків-Наташа, а також Горова народила сина від Потапа. І хоч пара розійшлася, Олексій зберіг стосунки з дітьми, а також з Іриною, з якою вони разом займаються продюсерським центром. Зараз Наташа працює PR-фахівцем і веде блог в Instagram, де ділиться з українцями всім цікавим.

На нових сторіс Наташа показала, як займалася в спортзалі. На першому знімку блогерка стояла перед дзеркалом і показавши, як вона втомилася за час занять.

"Володимир влаштував таке тренування, що фотки навіть не виходять чіткими", - написала Горова.

На другому сторіс Наташа вже займалася в спортзалі.

"Ну знущався як міг", - написала на кадрах Горова, які репостнула від Володимира.

"Заплющити. Доброї ночі", - написав тренер блогерки.

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