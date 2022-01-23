Модель Моника Беллуччи стала всемирно известной также и благодаря своему актерскому таланту, а некоторые киноленты с ней обсуждают до сих пор. Причем исполнительница не говорит о планах на будущее, показывая в социальных сетя уже по факту возможные образы для будущих ролей.
Поклонники же любят показывать разные кадры со звездой, которые были сделаны за последнее время. Стоп-кадр из видео, на котором Беллуччи с обновленной прической позировала вблизи, впечатлил всех. Дело в том, что Моника не скрывает морщины под слоем косметики и избегает уколов красоты.
«Какая красивая Моника; Женщина это восхитительное существо, смотришь с восхищением ❤; Gorgeous🔥; безупречная в своей натуральности👑👑; Моника всегда будет лучшей и настоящей; ей не надо филлеры, она очень красивая; даже морщинки ей идут; Classic beauty!; Моя любовь навсегда!❤️; Женщин много а с восхищением можно смотреть только на Монику».
Отметим, в свои 57 лет Моника может похвастаться внушительным списком фильмов и выходов в свет, которые сделали ее еще более популярной. Причем сейчас она редко показывается на публике и предпочитает больше смотреть за детьми и уединение.
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Поэтому каждый кадр звезды в Инстаграм сразу горячо обсуждается ее фанатами – они стали довольно редкими. В белой расстегнутой рубашке, с освеженной стрижкой и аккуратным макияжем она выглядела значительно моложе обычного.
Напомним, что Моника Беллуччи в обтягивающем платье впечатлила формами: "Все средства хороши".
Также Politeka сообщала, что Моника Беллуччи в обтягивающем платье приковала взгляды к себе: «Фигура мечты».
А еще Politeka сообщала, что Моника Беллуччи в платье с вырезом козырнула прелестями: "Как на портрете".