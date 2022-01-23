Відома поп-діва Мадонна, яка свого часу удочерила трьох дітей, поділилася трепетними кадрами, які приурочила до дня народження однієї з дочок.

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка і справжня епатажна суперстар Мадонна часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу 63-річна артистка поділилася на своїй сторінці зворушливим відео, яким привітала прийомну дочку Чифундо з 16-річчям.

На кадрах можна побачити іменинницю зараз, а також на архівних дитячих фото. У ролику звучить пісня-привітання. Судячи з кадрів, зіркова матуся влаштувала Чифундо святкову вечірку з повітряними кульками і подарунками. А на фотографіях, які слайдами показані у відео, можна побачити дівчинку в різних ситуаціях, з її рідними, друзями, і самої Мадонна.

У підписі до публікації зірка написала зворушливе привітання своєї прийомної дочки: "З Днем народження, Чифундо Мерсі Джеймс! Найдобріша, сама задумлива, найчарівніша дівчина на планеті! Немає нікого схожого на тебе! #Солодкі16". Користувачі в коментарях приєдналися до привітань, і почали писати теплі слова і побажання дівчині.

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