Як повідомляє Politeka.net, відома співачка і справжня епатажна суперстар Мадонна часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу 63-річна артистка поділилася на своїй сторінці зворушливим відео, яким привітала прийомну дочку Чифундо з 16-річчям.
На кадрах можна побачити іменинницю зараз, а також на архівних дитячих фото. У ролику звучить пісня-привітання. Судячи з кадрів, зіркова матуся влаштувала Чифундо святкову вечірку з повітряними кульками і подарунками. А на фотографіях, які слайдами показані у відео, можна побачити дівчинку в різних ситуаціях, з її рідними, друзями, і самої Мадонна.
У підписі до публікації зірка написала зворушливе привітання своєї прийомної дочки: "З Днем народження, Чифундо Мерсі Джеймс! Найдобріша, сама задумлива, найчарівніша дівчина на планеті! Немає нікого схожого на тебе! #Солодкі16". Користувачі в коментарях приєдналися до привітань, і почали писати теплі слова і побажання дівчині.
Біда трапилася з екс-коханцем Пугачової: що з ним зараз, з'явилося відео
Ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук ошелешила кадрами з бідного африканського села: "Це їх вибір"
Хіменес-Браво повеселив невдалими дублями на зйомках "Майстер Шеф" з Мартиновською і Ярославським: відео
"Що нам робити, допоможіть!": жінку затягло під лід на водохресних купаннях, кадри трагедії
"Осадча, дай дорогу": у ведучої Світського життя з'явилася нахабна конкурентка
Нагадаємо, 63-річна Мадонна показала гладке обличчя без зморшок крупним планом: "Ви не можете зупинити цю жінку".
Як повідомляла Politeka, 63-річна Мадонна в шкіряному вбранні побалувала себе ласощами: "На кухні".
Також Politeka писала, що 63-річну Мадонну застали за миттям підлоги: "Хотів би бути там...".