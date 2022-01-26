Як пише Politeka.net, в Instagram Артур Логай поділився пристрасним фото з красунею-дружиною, притиснувши її до себе і міцно поцілувавши.
"Коли поруч-люблю
Коли не поруч-люблю
Коли сплю-люблю
Коли мовчу-люблю
Коли бурчу-люблю
Коли злюся-люблю
Коли зайнятий-люблю
Коли все добре-люблю
Коли все не так-люблю
Завжди люблю.
Тому що ти моя", - зворушливо звернувся до дружини Логай.
У коментарях парі залишили масу теплих слів і побажань.
"Класні! Будьте щасливі", "Нехай ювілейчики множаться", "Ви прекрасна пара! Поздоровляю!", "Ось дивлюся на Женю, така проста, така красива, одна з небагатьох найкрасивіших дівчат, яких я коли-небудь бачила!", "А все ще попереду! Щастя вашій родині!",- пишуть користувачі Мережі.
Ані Лорак покрасувалася на відпочинку в корсеті з надто глибоким вирізом: "Справжня діва"
Потонув маленький син олігарха, все сталося на очах у брата: «Вистачило хвилини»
Знайдено тіло молодого сина відомого актора, що відомо про трагедію: "Переповнені горем..."
Ціни на картоплю сягають 100 гривень за кг: українців здивувала вартість популярного овоча
"Що нам робити, допоможіть!": жінку затягло під лід на водохресних купаннях, кадри трагедії
Відзначимо, що Артур Логай і Євгенія Павленко одружилися в 2018 році. У них є син Лев.
Нагадаємо, що Артур Логай змусив заздрити своїй дружині: "дитина нагодована, прибирання йде...".
Ще Politeka писала, Артур Логай розповів про наболіле:"похмуріша з кожним днем...".
Також Politeka повідомляла, Логай засвітився на презентації відомого шоу: "дуже хвилююче...".