Як пише Politeka.net, в Instagram Артур Логай поділився пристрасним фото з красунею-дружиною, притиснувши її до себе і міцно поцілувавши.

"Коли поруч-люблю

Коли не поруч-люблю

Коли сплю-люблю

Коли мовчу-люблю

Коли бурчу-люблю

Коли злюся-люблю

Коли зайнятий-люблю

Коли все добре-люблю

Коли все не так-люблю

Завжди люблю.

Тому що ти моя", - зворушливо звернувся до дружини Логай.

У коментарях парі залишили масу теплих слів і побажань.

"Класні! Будьте щасливі", "Нехай ювілейчики множаться", "Ви прекрасна пара! Поздоровляю!", "Ось дивлюся на Женю, така проста, така красива, одна з небагатьох найкрасивіших дівчат, яких я коли-небудь бачила!", "А все ще попереду! Щастя вашій родині!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Артур Логай і Євгенія Павленко одружилися в 2018 році. У них є син Лев.

Нагадаємо, що Артур Логай змусив заздрити своїй дружині: "дитина нагодована, прибирання йде...".

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