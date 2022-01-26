Як пише Politeka.net, в Instagram Артур Логай поділився пристрасним фото з красунею-дружиною, притиснувши її до себе і міцно поцілувавши.

"Коли поруч-люблю
Коли не поруч-люблю
Коли сплю-люблю
Коли мовчу-люблю
Коли бурчу-люблю
Коли злюся-люблю
Коли зайнятий-люблю
Коли все добре-люблю
Коли все не так-люблю
Завжди люблю.
Тому що ти моя", - зворушливо звернувся до дружини Логай.

У коментарях парі залишили масу теплих слів і побажань.

"Класні! Будьте щасливі", "Нехай ювілейчики множаться", "Ви прекрасна пара! Поздоровляю!", "Ось дивлюся на Женю, така проста, така красива, одна з небагатьох найкрасивіших дівчат, яких я коли-небудь бачила!", "А все ще попереду! Щастя вашій родині!",- пишуть користувачі Мережі.

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Відзначимо, що Артур Логай і Євгенія Павленко одружилися в 2018 році. У них є син Лев.

артур логай з дружиною

Нагадаємо, що Артур Логай змусив заздрити своїй дружині: "дитина нагодована, прибирання йде...".

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