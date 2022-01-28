Тренери шоу "Голос країни" Оля Полякова, Надя Дорофєєва, Потап і Святослав Вакарчук розвернулися всі вчотирьох почувши талановитих сестер-красунь Інесу і Аліну Грицаєнків, пише Politeka.net
Дівчата переробили відомий хіт Wellboy "Гуси", надавши йому джазового звучання. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Першою червону кнопку натиснула Надя Дорофєєва, саме її й вибрали сестри в якості свого тренера.
Відео з виступом учасниць швидко зібрало близько 30 тисяч переглядів і багато коментарів.
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"Це краще ніж оригінал😍 👏 🔥❤️", " сакс ще куди не йшло, а вокал це страх просто, кричить гарчить😒 😱"," яка ж саксофоністка крута😍 😍 😍", " це було щось 🔥🔥🔥❤️❤️", "це просто вау 😍", " Суперголос і саксофон!🔥 🔥 ", "А мене ні – не вразив. Покричала і все", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Інеса Грицаєнко живе в Києві з 14 років, і виступала в різних клубах. На "Голос країни" вона покликала сестру, яка акомпанувала їй на саксофоні.
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