На минулих вихідних стартував новий сезон шоу "Голос країни", в якому з'явилися яскраві учасники, що здивували тренерів і глядачів талантом і незвичайним виконанням.

Тренери шоу "Голос країни" Оля Полякова, Надя Дорофєєва, Потап і Святослав Вакарчук розвернулися всі вчотирьох почувши талановитих сестер-красунь Інесу і Аліну Грицаєнків, пише Politeka.net

Дівчата переробили відомий хіт Wellboy "Гуси", надавши йому джазового звучання. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Першою червону кнопку натиснула Надя Дорофєєва, саме її й вибрали сестри в якості свого тренера.

Відео з виступом учасниць швидко зібрало близько 30 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Це краще ніж оригінал😍 👏 🔥❤️", " сакс ще куди не йшло, а вокал це страх просто, кричить гарчить😒 😱"," яка ж саксофоністка крута😍 😍 😍", " це було щось 🔥🔥🔥❤️❤️", "це просто вау 😍", " Суперголос і саксофон!🔥 🔥 ", "А мене ні – не вразив. Покричала і все", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Інеса Грицаєнко живе в Києві з 14 років, і виступала в різних клубах. На "Голос країни" вона покликала сестру, яка акомпанувала їй на саксофоні.

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