Відома актриса і дружина продюсера Квартал 95 Анна Саліванчук показала незвичний образ, який додав їй зайвих років.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Анна Саліванчук, яка є дружиною Олександра Божкова, звикла показувати в мережі різні моменти з життя і розповідати про те, як проходять її зйомки. Цього разу Саліванчук обговорила тему віку.

Причому для цього Саліванчук показала незвичний скромний образ, який додав їй зайвих років.

"Діти можуть стати дорослішими, тільки я не постарію - так могла сказати тільки Мері🙈 Коли я співала цю пісню в школі на цей рядок уваги не звертала🙈 зате в 36 тільки її і побачила Зато я вважаю що всі жінки повинні знати , що вони Леді Досконалість і так до себе і ставитися 🙏 🏻 як вам я в цьому образі? Пишіть мені цікаво🙏 🏻» - висловилася Анна.

Користувачі відповіли: "Красива; ви чарівна 😍 дуже йде цей образ👍; ви прекрасні! Ви сама досконалість! Так елегантні, і просто дуже красива жінка!; Топчик".

Раніше Саліванчук відповіла на запитання шанувальників у сторіс, показавши незвичайне відео.

Так, Аня влаштувала інтерактив з фоловерами і попросила задавати їй питання, на які відверто відповідала. Серед іншого у актриси запитали, чи було таке, що вона сильно мерзла на зйомках.

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