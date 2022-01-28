Злата Огневич вирішила заговорити про почуття і достоїнства після того, як поміркувала про успіх.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич після історії з переслідувачем вирішила розповідати про своє життя більш нейтрально і тепер обговорює в Instagram різні питання про успіх або кар'єру. Цього разу вона супроводила пост серією кадрів, на якому постала в стильному і лаконічному образі з малиновим піджаком.

Цього разу Злата заговорила про почуття гідності.

"Це коли за спиною стоїть безліч людей: сім'я ( якщо дуже пощастило, звичайно ), друзі, досвід, знання і навіть місто, країна, в який ти живеш. Якщо глобальніше-весь світ і люди, що живуть в ньому, частка інтелекту цих людей» - пояснює Злато.

Вона додала, що успіх будь-якої людини залежить від команди, на яку можна спертися. Тому іноді корисно ходити за допомогою до людей.

"Особисто мені представлення подібного потужного бекграунду допомагає відчути, що я не ОДНА, допомагає брати силу інших і втілювати все, що задумала, дає можливість розправити крила 🕊 » - висловилася Злато.

"Златик, красуня 😍; Шикарний колір, дуже красива Ви в ньому)❤; ти як завжди🔥; красуня🔥; Злата ві наша улюблена Зірочка; дуже до лиця цей яскравий колір:) завжди дивувалася яка ти красива😍; золоті слова! 🙌 ; Златочка..) ти така красива..)..мила..» ",- пишуть в мережі.

Раніше ми писали, як в бежевому топі і світлих спортивних штанях Огневич із задоволенням позувала перед об'єктивом і показала свою засмагу після відпустки.

Також в Instagram вона вирішила розповісти про свої пригоди. На одному з фото зірка засвітилася з двома молодими африканцями.

Нагадавши, Злата Огневич одягла перуку і кардинально змінила образ.

Як повідомляла Politeka, "холостячка" Огневич засвітилася від щастя в оточенні африканських красенів.

Також Politeka писала, що "холостячка" Огневич в нескромному образі висловилася про минуле.