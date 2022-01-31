Українська співачка Тіна Кароль розповіла, в який час їй доводиться працювати, але при цьому не змогла стримати сміх - кадри зірка розмітила в Instagram.

Тіна Кароль задіяна в різних зйомках, які можуть надовго затягнутися, повідомляє Politeka.net.

У нових сторіс Instagram співачка розповіла, котра година, зробивши спочатку незадоволений вигляд.

"Десять годин вечора. Це знущання наді мною", - сказала вона Тіна Кароль, театрально "надувши" губки.

В кінці відео співачка не змогла стримати сміх, і на тлі її підтримали.

Зазначимо, Тіна Кароль завоювала велику популярність в Україні, а її фан-база вважається найбільшою в Україні.

Хоча артистка багато часу приділяє роботі, вона намагається дотримуватися кількох правил у догляді за собою і голосом. На думку співачки, сон, харчування і спорт впливають на молодість голосу. Зірка запевняє, що якщо не поспить вісім годин, вона не зможе звучати нормально.

Тіна Кароль використовує скакалку - під час стрибків вона співає або з кимось розмовляє - і це, думку артистки, їй допомагає.

Також, за зізнанням зірки, її ідеальна вага 56 кілограмів, і якщо вона виходить за ці рамки - їй складніше співати.

Нагадаємо, що Тіна Кароль здивувала зовнішністю з великими губами

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